كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع انتقال مبابي لريال مدريد؟ (كوميكس)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن ريال مدريد مساء الإثنين التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد سنوات من انتظار إتمام الصفقة.

وهي الصفقة التي أُثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تفاعل روادها بصور كوميدية مع تفاصيلها بداية من البيان المُقتضب عن الصفقة أو موقف مدافعي فريق برشلونة وأندية أوروبا أمام خط هجوم ريال مدريد في الموسم المقبل.

ويُمكنكم الاطلاع على كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع انتقال مبابي لريال مدريد بمشاهدة الألبوم أعلاه:

اقرأ أيضًا:

"بفيديو 224 ثانية".. ريال مدريد يُقدم مبابي باستعراض أجمل أهدافه

"حان وقتي الآن".. رونالدو يوجه هذه الرسالة لمبابي عقب انتقاله لريال مدريد (صورة)