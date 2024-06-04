لقاءات ودية دولية.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024، عدد من المباريات الأوروبية الدولية الودية القوية، استعدادا لدوري الأمم الأوروبية 2024.

ويلاقي منتخب إيطاليا نظيره تركيا في مباراة قوية، بينما يواجه البرتغال نظيره فنلندا.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

سلوفينيا ضد أرمينيا - 7 مساء - beIN SPORTS 2

سويسرا ضد استونيا - 9.15 مساء - beIN SPORTS 3

رومانيا ضد بلغاريا - 9.30 مساء - beIN SPORTS 8

البرتغال ضد فنلندا - 9.45 مساء - beIN SPORTS 2

صربيا ضد النمسا - 9.45 مساء - beIN SPORTS 4

أيرلندا ضد المجر - 9.45 مساء - beIN SPORTS 6

إيطاليا ضد تركيا - 10 مساء - beIN SPORTS 1

وتنطلق بطولة يورو 2024 يوم 14 يوليو 2024، بمباراة ألمانيا ضد إسكتلندا على ملعب أليانز أرينا.