فوز الأسود وتعادل الماكينات.. نتائج مباريات أمس الإثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أقيم أمس الإثنين الموافق 3 يونيو 2024، عددا من المباريات الأوروبية الدولية الودية القوية استعدادا لبطولة يورو 2024.

واستطاع منتخب إنجلترا "الأسود الثلاثة" الفوز على البوسنة والهرسك بثلاثية، بينما حسم التعادل السلبي لقاء ألمانيا "الماكينات" ضد أوكرانيا.

نتائج مباريات أمس الإثنين

إنجلترا ضد البوسنة والهرسك - (3-0)

ألمانيا ضد أوكرانيا - (0-0)

كرواتيا ضد مقدونيا الشمالية - (3-0)

أسكتلندا ضد جبل طارق - (2-0)

ألبانيا ضد ليختنشتاين - (3-0)

الجدير بالذكر أن بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024 تنطلق يوم 14 يوليو المقبل.