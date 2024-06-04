شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يستغل فترة التوقف لحل المشاكل الدفاعية فى المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة معتمد جمال، فترة التوقف الدولي القائمة بسبب مشاركة المنتخب الوطني فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، لحل الأزمات الدفاعية بالفريق، وذلك قبل العودة لاستكمال المباريات.

وودع المقاولون العرب مسابقة كأس مصر من دور الـ 32، وذلك عقب الهزيمة أمام الترسانة بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين الأربعاء الماضي.

ويستعد المقاولون العرب، لمواجهة طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع الفريقين الأحد 16 يونيو، والذي يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك ضمن منافسات الدوري.

وتأزم موقف المقاولون العرب في جدول مسابقة الدوري ويحتل المقاولون المركز الـ 17 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 16 نقطة، بعدما خاض الفريق 23 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 3 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 36.