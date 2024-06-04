شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعود إلى التدريبات اليوم استعداداً للزمالك بعد انتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول بالنادي المصري لاستئناف التدريبات استعداداً للمباراة المرتقبة للفريق البورسعيدي أمام الزمالك، بعد انتهاء الراحة التي منحها علي ماهر المدير الفني للفريق للاعبين لمدة 4 أيام بعد الفوز على جمهورية شبين في كأس مصر.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك في الدوري بالجولة السادسة والعشرين من الدوري، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الاثنين السابع عشر من يونيو الجاري باستاد برج العرب.

ويحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.

ويسابق مجلس إدارة النادي المصري الزمن لإنهاء القضايا المعلقة ضد النادي البورسعيدي بالفيفا والتي تسببت فى أزمة إيقاف قيد الفريق مؤخراً، وذلك من أجل المشاركة الأفريقية في البطولات.

ويشترط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عدم وجود قضايا متعلقة بالغرامات المادية على الأندية قبل المشاركة في بطولاته، ويطمح النادي المصري فى التواجد خلال الموسم المقبل ببطولة كأس الكونفدرالية بعد إنهاء الدور الأول فى المربع الذهبي للدوري.