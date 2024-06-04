شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه النصر ودياً استعداداً لسيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، مباراة ودية اليوم أمام النصر على ملعب النادى استعدادا لمواجهة سيراميكا فى الدورى.

وتعد ودية النصر هى الأولى للأبيض خلال فترة التوقف الدولى، حيث يلتقى مع البنك الأهلى فى ثانى الوديات يوم 7 من الشهر الجارى.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا المقرر لها 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق سيراميكا بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التى سيعمل على استغلالها لضمان مواصلة الزحف نحو قمة الدوري المصري.