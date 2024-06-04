شكرا لقرائتكم خبر عن المنصورة يفاوض علاء نوح لقيادة الفريق بدورى المحترفين ويطيح بـ8 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة المنصورة ، برئاسة محمد البسيونى، منح الاستغناء الخاص بكل من أحمد جمعة - هريسه - مصطفى حفنى - أوشا - انتهاء إعارة بيبو - انتهاء إعارة محمد الصغير - عبد الله شيكا - حسنى ذكى – وانتهاء إعارة كريم بدير. يأتى ذلك خلال المدة المحددة من اتحاد الكرة حتى يستطيع اللاعبين البحث عن ناد جديد خلال الفترة المقبلة، وحتى لا يضيع عليهم الميركاتو الصيفى.



فى الوقت نفسه يبحث مجلس إدارة المنصورة التعاقد مع مدير فنى خبرة بدورى المحترفين بعد صعود الفريق الموسم الحالى للدورى بعد احتلاله لقمة المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن القزازين.



ورغم الأزمة المالية التى تحيط بالنادى إلا أن مجلس الإدارة يحاول التعاقد مع مدير فنى خبرة بدورى المحترفين حتى لا يتعرض الفريق للهبوط مرة أخرى للدرجة الأدنى، وهو ما أدى لوجود أزمات داخلية بين مجلس الإدارة والجماهير.



وعقد مجلس إدارة المنصورة اجتماعا مع علاء نوح المدير الفنى السابق للأوليمبى لمعرفة طلباته المادية وتحديد الرؤى الفنية فى الموسم المقبل إلا أن طلبات المدير الفنى اصطدمت بموقف الإدارة التى تبحث عن ترشيد النفقات.



من جانبه أكد علاء نوح، المدير الفنى السابق للأوليمبى، أنه لم يوقع لقيادة أى فريق حتى الآن وأن كل ما حدث حتى الآن لا يرتقى إلا للمفاوضات.



وكشف نوح فى تصريحات خاصة أنه عقد جلسة مع العميد محمد بسيونى رئيس المنصورة واستمع للميزانية المادية المفترض أن يسير عليها فى الموسم المقبل، إلا أنه اصطدم بأن هناك بعض الصعوبات المادية فى راتبه الشهرى وهو ما جعله يضع طلباته المادية أمام مجلس الإدارة وسافر لبلاده على أمل ترتيب الأمور داخل زعيم الدقهلية.



وأضاف المدير الفنى الأسبق للترسانة أن الأمور المادية بين طلباته وراتبه الشهرى تعد بعيدة جدا إلا أنه ينتظر الرد النهائى من مسئولى المنصورة لتقريب وجهات النظر والبدء فى نشأة جيل جديد للمنصورة.