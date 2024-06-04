شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام مباراة مصر وبوركينا فاسو يصل اليوم إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، طاقم تحكيم مباراة مصر وبوركينا فاسو، والمقرر لها العاشرة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقرر “فيفا” تعيين طاقم تحكيم من كينيا بقيادة بيتر واويرو كاماكو لإدارة مباراة منتخب مصر ضد منتخب بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وسيتولى كاماكو مهمة إدارة المباراة، بينما سيتولى جيلبرت كيبكويتش تشيريوت وصامويل كوريا موانجي مساعدتي الحكم، بينما سيكون ديكينز ميميسا نياجروا حكمًا رابعًا.

وينتظم 26 لاعبا في معسكر منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح .

ويقع منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.