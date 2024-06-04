شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصعد محمود الشناوى لحراسة مرمى الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى، على تصعيد الثنائى عمر عبد العزيز ومحمود الشناوى للفريق الأول، وتوقف أى مفاوضات لضم حراس مرمى خلال الفترة المقبلة فى ظل تألق الثنائى.

وتم الاستقرار على ذلك بعد ترحيب محمد عواد ومحمد صبحى بتجديد عقودهما مع الفريق، ووجود عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء بجانبهم، وبالتالى لن يحتاج الفريق إلى حارس مرمى خلال الفترة المقبلة.

وجاء استقرار الزمالك على الاكتفاء بالحراس المتواجدين، خاصة أن محمد صبحى تراجع عن الانضمام لبيراميدز ورحب بالبقاء بالزمالك وتجديد تعاقده مع الأبيض، وهو ما لاقى سعادة فى الزمالك بأن اللاعب موهوب وصغير السن أيضا.

ويترقب محمد عواد ومحمد صبحى حارسا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جلسة مع حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادى الأبيض للاتفاق على الرتوش النهائية حول تجديد تعاقدهما مع الفريق.

وينتهى تعاقد عواد وصبحى مع نادى الزمالك أخر الموسم الجارى ومن حقهم التوقيع لأى نادى في الفترة الحالية دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء،لكنهما لديهما رغبة قوية في التجديد واربتباطهما بالنادى وجماهيره يمنعهما من هذه الخطوة.