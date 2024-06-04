شكرا لقرائتكم خبر عن "تخطيط" الأهلى تناقش كولر فى قائمة الموسم الجديد والراحلين والصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، خلال الساعات القادمة، للحديث عن ملف الصفقات الجديدة المزمع التعاقد معها فى الصيف المقبل لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

وتناقش لجنة التخطيط كولر فى احتياجاته للموسم المقبل والمراكز المستهدفة لتدعيمها والصفقات التى يرغب فى إبرامها، والأسماء التى يرغب فى ضمها، كما ستقوم اللجنة بعرض بعض الأسماء على المدرب لأخذ رأيه فيها.

ونجح فريق الكرة بالنادي الأهلي فى التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 والثانية على التوالي بعد الفوز على الترجي التونسي ليضع قارة أفريقيا تحت السيطرة الحمراء، بعدما أصبح الأكثر تتويجاً بالبطولة على مدار التاريخ.

وحصل فريق الأهلي على راحة أسبوع عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا استغلها كولر في السفر إلى بلاده لقضاء فترة الراحة مع أسرته وأبنائه، قبل أن يعود ويقود استعدادات المارد الاحمر للتحضير للفترة القادمة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة 14 يونيو باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلى المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً.

فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32.