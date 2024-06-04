شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يسابق الزمن لسد ثغرات دفاع المنتخب قبل مواجهة بوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام حسن، الزمن من أجل إنهاء الثغرات الدفاعية فى المنتخب، وهي الصداع الأكبر فى رأس الجهاز الفني، خاصة أن هناك أخطاء متكررة من المدافعين كلفت المنتخب الخروج من أمم أفريقيا الأخيرة قبل الخسارة من كرواتيا برباعية ودياً.

ويواصل منتخب مصر استعداداته لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما 6 و10 يونيو الجاري، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو فى العاشرة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية بتصفيات المونديال، على حساب كل من جيبوتي فى القاهرة بسداسية نظيفة، قبل الفوز على سيراليون بهدفين دون رد بالجولة الثانية والتي أقيمت خارج الديار.

ويقع منتخبا مصر وبوركينا فاسو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، برفقة منتخب مصر وجيبوتي وسيراليون.