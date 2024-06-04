مبابي الأعلى راتبًا في ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - شهد مساء أمس الإثنين، إعلان ريال مدريد الإسباني انتقال الفرنسي كيليان مبابي، ليكون لاعبًا ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



وأكد ريال مدريد في بيان رسمي أن مبابي انضم لصفوف الملكي لمدة 5 سنوات، لكن لم يعلن عن راتب اللاعب.

وكشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن مبابي سيحصل راتب يتراوح ما بين 15 إلى 20 مليون يورو صافيًا في الموسم الواحد.

وأشارت إلى أن مبابي سيكون اللاعب الأعلى أجرًا في صفوف ريال مدريد خلال الموسم المقبل، وفقًا للأموال التي يحصل عليها لاعبي الفريق.

وأوضحت أن هناك لاعبين يتحصلون على رواتب مرتفعة في ريال مدريد، وهم ديفيد ألابا (12.5 مليون يورو)، فينيسيوس جونيور (12 مليون يورو) ولوكا مودريتش (11.5 مليون يورو)، لكن مبابي سيكون الأعلى أجرًا.

وأكدت أن توني كروس كان يحصل على راتب قدره 13 مليون يورو، قبل رحيله عن النادي واعتزاله الوشيك بعد يورو 2024.