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دي يونج يتحدى برشلونة بشأن عدم المشاركة في اليورو

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ياسر رشاد - القاهرة - رفض الدولي الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، طلب مجلس الإدارة برئاسة خوان لابورتا.


وكان برشلونة قد طلب من دي يونج عدم المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والمقرر اقامتها في ألمانيا خلال الفترة المقبلة.
وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن دي يونج يرفض طلب برشلونة بعدم المشاركة في اليورو، حيث يعتقد أنه قادر على اللعب ولا توجد مشكلة في ذلك، ويرغب في خوض المسابقة مع المنتخب الهولندي.
ويشعر دي يونج أنه يتمتع بحالة مستقرة، كما أنه نجح في التعافي من مشكلة تتعلق بالكاحل، على الرغم من أن برشلونة يظن بأنه سيكون من المناسب عدم تعريض الغضروف للخطر وإنقاذ أنفسهم من مشكلة محتملة.
ومن المقرر أن يبدأ المنتخب تلهولندي مشواره في أمم أوروبا بمواجهة قوية أمام بولندا في السادس عشر من يونيو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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