برشلونة يطالب دي يونج بعدم المشاركة في اليورو

ياسر رشاد - القاهرة - طالبت إدارة برشلونة الإسباني لاعب الفريق الأول لكرة القدم الهولندي فرينكي دي يونج بعدم المشاركة في كأس الأمم الأوروبية 2024.



ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا بطولة كأس الأمم الأوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت شبكة "راديو كتالونيا" الإسبانية، أن إدارة برشلونة ترغب في عدم مشاركة دي يونج في اليورو.

وأشارت إلى أن البلوجرانا قدم نصيحته للاعب الوسط فرينكي دي يونج بعدم المشاركة في يورو 2024 رفقة منتخب هولندا.

جاء ذلك بسبب معاناة دي يونج من كثرة الإصابات خلال الفترة الأخيرة، والتي أثرت على مستواه وأدائه وعدد المباريات التي خاضها مع الفريق الإسباني.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، أكدت بأن برشلونة يرغب في الاستغناء عن دي يونج خلال الفترة المقبلة بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها مؤخرًا.