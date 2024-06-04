ميدو: فيه شلة في الزمالك بتحارب مدربي الفريق الأبيض

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد أحمد حسام ميدو، نجم منتبخ مصر ونادي الزمالك السابق، أن بعض أبناء النادي الأبيض حاربوا الكابتن الراحل محمود الجوهري، وذلك خلال فترة توليه تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وفي تصريحات تليفزيونية، قال ميدو: «الراحل محمود الجوهري، بعدما تولى تدريب الزمالك، عمل منظومة جامدة جدًا، ولكن تم محاربة الكابتن الجوهري من نفس الشخص اللي حارب ديفيد مكاي»

وقال ميدو: «الاسكتلندي ديفيد مكاي، المدير الفني الأسبق للزمالك، عمل فرقة جامدة جدًا، ولكن حربوه في الزمالك».

وتابع: «الزمالك بهذا الفريق مع تواصل الأجيال كان يبقى حاجة جامدة جدًا، ولكن للأسف تم محاربة ديفيد مكاي».

وأكمل ميدو: «حاربوا ديفيد مكاي، عشان ناجح وهيكشف الناس الجهلة»، مشيرًا: «الزمالك كل 7 أو 8 سنين يقدر يبني جيل بمدرب يقدر بعدها يكسب الدوري 5 أو 6 سنين ورا بعض ولكن ده مبيحصلش يتم هدم الجيل عن عمد من داخل النادي».

وواصل لاعب الزمالك السابق: «كل الأجيال التي تم تدميرها بنجاح داخل الزمالك كانت بإيد أولاد الزمالك»، مضيفًا: «أتعمل مؤامرة على ديفيد مكاي، ومشي».

وأضاف لاعب روما وتوتنهام السابق: «هذا الشخص وشلته حاربوا محمود الجوهري، الشلة دي مازالت موجودة في نادي الزمالك، الشلة دي محدش يقدر يجي عليها مفيش رئيس نادي من أول محمد حسن حلمي، قدر يجي عليها».

وواصل ميدو: «الناس لو اتمسكت بالثوابت والمبادئ اللي زرعها محمد حسن حلمي كان الزمالك خذ ضعف بطولاته».

واختتم: «بعد فوز الزمالك بالدوري موسمين ورا بعض الأهلي فاز بالدوري 7 مرات متتالية في فترة التسعينات مكتب مش ملعب، كانت هناك إدارة جامدة برئاسة صالح سليم».