مشروع القرن.. الإعلان عن تفاصيل «ستاد الأهلي» اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

يستعد النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تدشين ستاد النادي الأهلي المخطط إنشاءه مستقبلًا.

ويسعى الخطيب لإنشاء ستاد النادي الأهلي الخاص بالقلعة الحمراء في أقرب وقت ممكن الذي طال انتظاره من جانب جماهير القلعة الحمراء.

وسيقيم النادي الأهلي احتفالية ضخمة مساء اليوم الثلاثاء للإعلان عن "مشروع القرن" الذي سيشهد تدشين ستاد النادي الأهلي.

وستنطلق احتفالية "مشروع القرن" في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد.

ووفقا لموقع "القاهرة 24"، فإن مشروع النادي الأهلي الجديد ستصل قيمة استثماراته 2 مليار جنيه، حيث يضم كلا من ستاد ومستشفى وفندق إلى جانب ملاعب فرعية ومتحف بالإضافة إلى مول تجاري.

وسيتم البدء في إنشاء مشروع القرن من جانب النادي الأهلي عن طريق تحالف يضم 3 شركات وطنية كبرى .

وحرص النادي الأهلي على دعوة العديد من الشخصيات الرياضية البارزة من أجل حضور لحظة تدشين مشروع القرن.