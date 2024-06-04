المقاولون يواصل استقبال الناشئين في الاختبارات

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل نادي المقاولون العرب اختبارات الناشئين للأسبوع الثاني على التوالي بقوة من الساعة 8 صباحا لاستقبال اللاعبين لاجتيازهم الاختبارات لأول مرة فترة أولى و تستكمل الاختبارات في الفترة الثانية من الساعة 11 ظهرا لاختبارات اللاعبين للفرصة الثانية.

وتستمر اختبارات الناشئين 2024 بنادي المقاولون العرب من الساعة 8 صباحا بمقر النادي في مدينة نصر بالقاهرة.

أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع لمواليد مواليد البراعم (2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 ).

أيام ( الأحد , الثلاثاء , الخميس )

ناشئين مواليد ( 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 )

على أن يتم تحديد موعد اختبارات مواليد 2005 بعد انتهاء امتحاناتهم الدراسية.

افتتاح أكاديمية المقاولون العرب للإعداد البدني بقطاع للناشئين

تسر إدارة نادي المقاولون العرب الرياضي عثمان أحمد عثمان عن افتتاح أكاديمية جديدة للإعداد البدني بقطاع الناشئين في الفترة الصيفية .

وتهدف الأكاديمية إلى :

1. تنمية وتطوير القدرات البدنية للاعبين الناشئين.

2. إجراء قياسات واختبارات بدنية شاملة للاعبين.

3. توفير فترة إعداد وتجهيز اللاعبين للالتحاق بالأندية المختلفة.

مواعيد التدريبات:

- أيام السبت، الاثنين والأربعاء من كل أسبوع.