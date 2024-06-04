زاموارنو: البرازيل والأرجنتين الأقرب لحصد الكوبا وفرنسا ستفوز باليورو

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث إيفان زاموارنو أسطورة منتخب تشيلي وفرق ريال مدريد السابق عن المنتخبات الأقرب للتتويج ببطولة كأس الكوبا أمريكا التي تنطلق في الصيف المقبل.

كما تحدث عن توقعاته عن المنتخبات الأقرب لحسم لقب كأس أمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا مشيرا إلى أن هناك العديد من المنتخبات القوية المرشحة على رأسها ألمانيا وإنجلترا، وفرنسا

أضاف زاموارنو في تصريحات تلفزيونية أن منتخبات البرازيل والارجنتين اوروجواي اعتادت ان تلعب في افضل المستويات بالبطولات العالمية وسيكونا ابرز المرشحين للفوز بلقب كوبا اميركا.

وتابع: منتخب البرازيل ليس في افضل حالاته ولكن يمتلك مدرب كبير واتمنى ان ينافس منتخب تشيلي على لقب البطولة هذا العام.

وواصل: منتخب فرنسا يتفوق على كافة المنتخبات الاوروبية الاخرى ويمتلك مجموعة لاعبين متماسكة وفرصه اكبر في الفوز بلقب يورو ٢٠٢٤.

وأضاف: اعتقد ان منتخبا ألمانيا وانجلترا سيكون لهم حظوظ للمنافسة على بطولة امم اوروبا ثم يأتى في ترتيب المنافسة بعد ذلك منتخبا اسبانيا وايطاليا.