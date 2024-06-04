نجم الزمالك يتمنى انضمام رباعي بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - تمنى سيف فاروق جعفر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، انضمام أربعة لاعبين من صفوف بيراميدز إلى القلعة البيضاء.

وقال سيف فاروق جعفر خلال تصريحات تليفزيونية: "أتمنى عودة مصطفى فتحي للزمالك، نجم كبير ولا يوجد مثله الكثير، كما أتمنى أيضًا ضم رمضان صبحي ومحمد الشيبي وأسامة جلال".

وأضاف: "لا أرى أن هناك لاعب بديل لآخر، كل لاعب له أسلوبه، يأتي لاعب ويرحل آخر، وهذه سنة الكرة، أجيال تسلم أجيال وكل لاعب مستقل بشخصيته، لو كنت ألعب باستمرار كان أدائي سيكون أفضل، التنافس في مصلحة الفريق، والأصلح لنادي الزمالك يُشارك".

وتطرق في حديثه عن سيد نيمار "لاعب جيد جدًا، لكنه مظلوم في هذه الفترة ولا يُشارك كثيرًا، لكن أثق أنه سيحصل على فرصة مع المدير الفني وسيتألق، وأحمد فتوح سيستعيد لياقته بعد الإصابة، هو لاعب كبير جدًا، وسيف الجزيري نجم كبير".