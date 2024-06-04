شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يهدى قميصه للاعب المصرى محمد الشامى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمد الشامى لاعب النادى المصرى ومنتخب مصر، صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، جمعته بالنجم المصرى محمد صلاح، قائد الفراعنة وليفربول الإنجليزى، حيث أهدى النجم المصرى قميصه للشامى، على هامش معسكر المنتخب الوطنى.



محمد صلاح ومحمد الشامي



محمد صلاح ومحمد الشامي

ويسابق الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام حسن، الزمن من أجل إنهاء الثغرات الدفاعية فى المنتخب، وهى الصداع الأكبر فى رأس الجهاز الفنى، خاصة أن هناك أخطاء متكررة من المدافعين كلفت المنتخب الخروج من أمم أفريقيا الأخيرة قبل الخسارة من كرواتيا برباعية ودياً.

ويواصل منتخب مصر استعداداته لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما 6 و10 يونيو الجارى، فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو فى العاشرة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية بتصفيات المونديال، على حساب كل من جيبوتى فى القاهرة بسداسية نظيفة، قبل الفوز على سيراليون بهدفين دون رد بالجولة الثانية والتى أقيمت خارج الديار.

ويقع منتخبا مصر وبوركينا فاسو ضمن منافسات المجموعة الأولى فى تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، برفقة منتخب مصر وجيبوتى وسيراليون.