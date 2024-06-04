شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين على رادار الزمالك فى الميركاتو الصيفى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عدة لاعبين اهتمامات مسئولى نادى الزمالك خلال الفترة الأخيرة تمهيداً للتفاوض معهم وضمهم للفريق خلال الميركاتو الصيفى لتدعيم صفوف الفريق الأبيض، فى ظل سياسة التخلص من الأجانب المتواجدين فى الفريق لعدم تقديمهم المردود المطلوب.

وعلى رأس المطلوب ضمهم للزمالك كل من أشرف بن شرقى لاعب الفريق السابق، أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا، بالإضافة إلى عمرو الجزار من المحلة، وشادى رضوان من الأهلى، وكريم العراقى لاعب المصرى.

ويعد المقابل المادى هو العقبة الوحيدة أمام الزمالك لـ عودة بن شرقى مرة أخرى إلى ميت عقبة، خاصة أنه يتقاضى مبلغا كبيرا فى الريان القطرى، وفيما يخص أحمد ياسر ريان فينتظر مسئولو الزمالك حل أزمة القيد التى يعانى منها الفريق بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، حتى يتم التفاوض مع سيراميكا، خاصة أن اللاعب سبق ووقع للأبيض فى انتقالات الشتاء إلا أن سيراميكا رفض رحيل اللاعب وقتها.

وفيما يخص كريم العراقى فسبق وحصل الزمالك على توقيعه فى يناير وكانت لديه الرغبة فى الانضمام للزمالك الا أن تمسك المصرى به حال دون رحيله، ولكن عادل اللاعب للدخول فى الصورة مرة أخرى، على أن يتم فتح الملف مرة أخرى مع اللاعب ووكيله وهناك لاعب آخر وهو شادى رضوان لاعب الأهلى، حيث إن اللاعب صغير السن وأرقامه تم تجهيزها واعدادها من فريق الاسكواد.

ومن المنتظر أن يتم عرض هذه الأسماء المطلوبة على جوميز لتحديد متطلباته ورأيه فى الأسماء المطروحة.