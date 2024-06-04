شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يعلن الطوارئ استعدادا لبوركينا فاسو.. ومحمد صلاح يحفز اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، حالة الطوارئ القصوى داخل معسكر الفراعنة استعداداً لمواجهة بوركينا فاسو الخميس المقبل، فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وطالب حسام حسن جميع اللاعبين بالتركيز الشديد في المباراة وعدم الانشغال بأي أمور أخرى لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية المتعطشة للعودة لكأس العالم من جديد .

وعقد لاعبو منتخب مصر الكبار، وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمد الشناوي ومحمود تريزيجيه، جلسات مع اللاعبين لتحفيزهم لتحقيق حلم الوصول لكأس العالم مجددا، واغتنام الفرصة وعدم التفريط فى أي نقطة للحفاظ على صدارة المجموعة.

وانتظم 26 لاعبا فى معسكر منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.