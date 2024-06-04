شكرا لقرائتكم خبر عن حارث يتراجع عن اعتزال العمل فى الأهلى.. ويؤكد: أنا أقدم من برج القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حارث محمود على أقدم عامل مهمات فى النادى الأهلى، حقيقة اعتزاله العمل داخل القلعة الحمراء، بنهاية الموسم الحالى بعد أكثر من 50 عاما فى هذا الدور الهام، وتحقيق عدد كبير من البطولات مع مختلف الأجيال.

وقال أقدم عامل مهمات بالنادى الأهلى خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة كورة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمى: "رحيلى عن النادى الأهلى الذى أعشقه طوال هذه السنوات، أمر صعب للغاية وكان من الطبيعى أن أرحل عن جدران القلعة الحمراء، منذ سنوات طويلة لأنها سنة الحياة، لكن مجلس إدارة النادى الأهلى يقوم بتجديد الثقة فى سنويا والتمديد لى".

وأشار حارث: "كان من المقرر أن أرحل عن الأهلى بنهاية مسابقة الدورى الحالى، ولكن إدارة الأهلى رفضت رحيلى لذلك سأبقى مع الفريق مجددًا، وتراجعت عن فكرة اعتزال العمل مع النادى الأهلى، القلعة الحمراء تعنى لى الكثير وحلمى القادم هو الفوز بـ كأس السوبر الأفريقى، ونفسى أنهى حياتى داخل جدران النادى الأهلى".

وأردف عامل مهمات الأهلى: "مش فاكر كام بطولة حصلت عليها مع الأهلى، لكنها تقترب من 90 بطولة فى كل المسابقات، أنا أقدم من برج القاهرة... البرج تم بناؤه عام 1961 وأنا مواليد 1960، وعلاقتى مع الجميع بالنادى الأهلى سواء الحاليين أو القدامى وطيدة، ومواقف جماهير الأحمر معى ستبقى خالدة فى ذاكرتى".