شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة المنتخب مع بوركينا فاسو .. اهتمام من الأهلى وبيراميدز بسبب كانوتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مباراة المنتخب مع بوركينا فاسو المقرر لها العاشرة من مساء الخميس، باستاد القاهرة فى تصفيات مونديال 2026 تحظى باهتمام الملايين من عشاق وجماهير الكرة المصرية لأنها تمثل خطوة هامة فى مشوار التأهل لكأس العالم المقبل الذى سيُقام فى أمريكا والمكسيك وكندا.

مباراة المنتخب أمام بوركينا فاسو

تحظى مباراة المنتخب الوطنى أمام بوركينا فاسو باهتمام خاص من جانب ناديي الأهلي وبيراميدز بسبب رغبتهما المشتركة في الحصول على خدمات محمد كانوتيه مهاجم بوركينا فاسو الذي انتهى عقده مؤخرًا مع نادي جروزني الروسي.

يُعد كانوتيه أحد أبرز اللاعبين الأجانب المُرشحين لتدعيم هجوم الأهلي خلال ميركاتو الصيف الذي سيبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وارتبط اسم اللاعب البوركيني بالانتقال للأهلي، كما تلقى اللاعب عروضاً من أندية أخرى أبرزها من السعودية وقطر وألمانيا.

وبعدما أصبح محمد كانوتيه أحد أبرز المُرشحين للانتقال للأهلي، دخل بيراميدز على خط المفاوضات وأبدى مسئوليه رغبتهم في الحصول على خدمات اللاعب.

26 لاعباً في معسكر منتخب مصر

وانتظم 26 لاعبا فى معسكر منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح، وأنضمك عمر كمال عبد الواحد بدلاً من أحمد فتوح لإصابة الأخير.

مجموعة منتخب مصر في تصفيات المونديال

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.