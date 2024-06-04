شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: الشناوى حارس مصر الأوحد.. وشوبير هدم مقولة أبناء العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادى الأهلى السابق والمقاولون العرب الحالى، عن رأيه فى مشاركة سواء محمد الشناوى أو مصطفى شوبير، حارسي مرمى المنتخب في مباراتي مصر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو، بالجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2024.

وقال مدرب حراس الأهلي السابق خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "محمد الشناوي حارس مصر الأول والأوحد، وحقق العديد من النجاحات سواء مع النادي الأهلي أو منتخب مصر، ولكنه يفتقد حاليًا حساسية المباريات لإصابته في الكتف مطلع العام الجاري".

وأشار طارق سليمان: "الجميع انتقد مصطفى شوبير في البداية بسبب مواقفهم مع والده، ومن قبله شريف إكرامي ومن ثم أحمد طارق سليمان، دائمًا أولاد النجوم مظلومين في الرياضة، وخاصة على صعيد كرة القدم، ومصطفى شوبير أثبت عكس مقولة لا يجب أن يكون أبناء العاملين لاعبين كرة قدم".

وأردف مدرب حراس المقاولون العرب: "محمد الشناوي متواجد في معسكر المنتخب منذ أسبوع، والجاهزية الفنية والبدنية ستكون كلمة السر، سعفان الصغير وحسام حسن هما فقط من يستطيعان الحكم على مستوى محمد الشناوي حاليًا، وإذا كان اللاعب جاهزًا بنسبة كبيرة سيشارك بالطبع".

وأضاف مدرب الأهلي السابق: "عندما أصيب محمد الشناوي طالب الجميع بالتعاقد مع حارس مرمى جديد، لعدم ثقتهم في مصطفى شوبير والآن حراسة مرمى الأهلي في أمان، وتنافس الثنائي سيعود بالنفع على منتخب مصر والقلعة الحمراء".