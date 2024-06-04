شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن اليوم عن تاريخ لعب أول مباراة على الاستاد الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير، المفاجآت المرتقبة في حفل الأهلى المقرر إقامته مساء اليوم الثلاثاء، للإعلان عن انشاء الاستاد الخاص بالنادي.

وقال شوبير عبر برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: تأكدت من سعد شلبي على أن مدرجات الاستاد ستكون على غرار تجربة ريال مدريد وسيتم الإعلان اليوم عن تاريخ أول مباراة على ملعب النادي الأهلي.

وأضاف: الدولة فتحت الباب للمشروعات وداخلين على دنيا جديدة، ونتمنى بعد فترة قليلة نشهد افتتاح استاد الزمالك، وكذلك استاد المصري شغالين فيه الآن.

ينظم مسئولو النادي الأهلي حفلا كبيرا فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، لإعلان تفاصيل استاد الأهلي الذي سيُقام فى فرع الشيخ زايد، وموعد البدء فيه، وطريقة التمويل، وكل التفاصيل الخاصة بتحقيق حلم كل الجماهير الأهلاوية.

وقدم مجلس إدارة النادي الأهلي الدعوة لعدد كبير من المسئولين عن الرياضة المصرية والوزراء ومحافظي القاهرة والجيزة لحضور الحفل، الذي تقرر أن تكون مدته 70 دقيقة، ومن المقرر أن يُعلن الأهلي تفاصيل مشروع استاد الأهلي وما تم خلال الفترة الماضية من مفاوضات مكثفة واتفاقات مع شركات ستقوم بتنفيذ هذا المشروع العملاق الذي سيتضمن ملاعب فرعية ومتحف ومستشفى طبي وفندق.