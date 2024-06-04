شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت فى تشكيل المنتخب أمام بوركينا فاسو فى تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن التشكيل المتوقع للمنتخب الوطنى فى مباراة بوركينا فاسو، المقرر لها الخميس المقبل ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: خمسين خمسين بين الشناوى وشوبير فى حراسة المرمى، رباعى خط الظهر "محمد هانى ـ رامى ربيعة ـ محمد عبد المنعم ـ عمر كمال"، خط الوسط "مروان عطية ـ حمدي فتحي ولا إمام عاشور وزيزو هنا أزمة لأن حسام حسن يحتاج إلى الاختيار بينهم"، الهجوم "تريزيجية ومحمد صلاح ومصطفى محمد".

وأضاف: حسام حسن بيحب ياسر إبراهيم لكن ابتعاده عن المشاركة سبب غيابه عن المنتخب.

ويواصل منتخب مصر استعداداته لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما 6 و10 يونيو الجارى، فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو فى العاشرة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية بتصفيات المونديال، على حساب كل من جيبوتى فى القاهرة بسداسية نظيفة، قبل الفوز على سيراليون بهدفين دون رد بالجولة الثانية والتى أقيمت خارج الديار.

ويقع منتخبا مصر وبوركينا فاسو ضمن منافسات المجموعة الأولى فى تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، برفقة منتخب مصر وجيبوتى وسيراليون.