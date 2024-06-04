شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطمئن على الجزيرى وفتوح بعد الإصابة مع المنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على الاطمئنان على الثنائى أحمد فتوح وسيف الجزيرى لاعبا الفريق، بعد الإصابة التى تعرضا لها خلال المشاركة مع منتخبى مصر وتونس على الترتيب فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتعرض الجزيرى لإصابة عضلية ستمنعه من المشاركة في لقائي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم مع منتخب بلاده.

في المقابل تعرض أحمد فتوح إلى إصابة مع منتخب مصر في معسكر الاستعداد لمواجهة بوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة للمونديال، وخضع الى فحوصات أثبتت إصابته في أربطة الكاحل خلال التدريبات وصعوبة لحاقه بمباراتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما 6 و10 يونيو الجاري فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى.