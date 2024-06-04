شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب يتفق مع مودرن فيوتشر على إنهاء التعاقد بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى محمد الليثى أن علاء ميهوب المدير الرياضى بنادى مودرن فيوتشر والقائم بأعمال مدير الكرة الاتفاق مع مسئولى النادى على إنهاء التعاقد بالتراضى بينهما.

وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 قائلا "جاء قرار علاء ميهوب بسبب عدم احتياج طلعت يوسف المدير الفنى لمنصب مدير الكرة فى الجهاز المعاون له لذلك تم الاتفاق على إنهاء التعاقد بشكل ودى بين الطرفين".

وتأهل مودرن فيوتشر إلى دور الـ16 بكأس مصر، عقب الفوز على بترول أسيوط بثلاثية نظيفة، في مباراة دور الـ 32 التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي.

وكان مودرن فيوتشر قد تعادل سلبياً مع المصري في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي بالدوري، ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 10 في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.