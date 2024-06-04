الامارات | تفاصيل مثيرة في عقد مبابي.. خسر 5 أضعاف راتبه بانتقاله إلى ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية كيليان مبابي سيصبح الأغلى في ريال مدريد بانتقاله في صفقة انتقال حر من باريس سان جيرمان بعقد يمتد حتى 2029.

وكشفت عن أنه رغم ذلك ضحى النجم الفرنسي بمبلغ فلكي نظير تحقيق حلم حياته، وخسر مبلغاً كبيراً، وسيحصل على راتب زهيد مقارنة بما كان يحصل عليه في حديقة الأمراء.

وأوضحت "كيليان مبابي سيحصل على راتب سنوي يبلغ 15 مليون يورو صافياً، وبشكل عام يبلغ 20 مليون يورو، بينما كان يحصل في باريس سان جيرمان على 72 مليوناً سنوياً ما يعادل 5 أضعاف راتبه الجديد".

وأضافت "سيتفوق الدولي الفرنسي على فينيسيوس جونيور الذي يحصل على 12 مليون يورو، وجود بيلينغهام الذي يبلغ راتبه 11 مليوناً، بينما كان يحصل النجم الألماني توني كروس على 13 مليوناً، وألابا على 12.5 مليون يورو، ومودريتش يبلغ راتبه 11.5 مليون يورو".

وواصلت "لكن هذا الراتب الذي يحصل عليه كيليان مبابي في ريال مدريد يخفي عدة ملحقات، من ناحية حقوق الصور، إذ ينص الاتفاق على أن اللاعب سيكون قادراً على الاحتفاظ بنسبة 100% من العقود الموقعة قبل التوقيع، أما العقود التي وقعها بعد انضمامه إلى الفريق يحق للنادي الإسباني الحصول على 20% من قيمة أي عقد".

واختتمت "لذلك من المتوقع أن يرتفع راتب مبابي إلى 30 مليون يورو صافياً، كما أنه حصل على مكافأة توقيع تبلغ 100 مليون يورو، إلى جانب العديد من الحوافز وفقاً لعدد الأهداف التي يحرزها وفي حال حصوله على الكرة الذهبية".