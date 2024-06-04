موعد حفل تقديم مبابي صفقة ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - حدد نادي ريال مدريد الإسباني، موعد حفل تقديم لاعبه الجديد النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد إعلان التعاقد لمدة 5 سنوات.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن إدارة الملكي ستقدم مبابي في حفل مهيب داخل ملعب سانتياجو برنابيو أحد يومي 15 أو 16 يوليو المقبل، موضحة ( الصحيفة ) أن الموعد النهائي سيتحدد وفقا لمسيرة منتخب فرنسا في بطولة أمم أوروبا التي ستقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

وبحسب “ليكيب” فأن الحفل سيقام بحضور 80 ألف متفرج في المدرجات مع ساحات مفتوحة خارج الملعب، وستعرض أبرز لقطات اللاعب على شاشة عملاقة مع عرض مبهر للألعاب النارية وسيكون حضور الجماهير مجانا بينما ستكون الأولوية لسكان العاصمة الإسبانية مدريد.

وأعن ريال مدريد ضم كيليان مبابي بعقد يمتد حتى 2029، علما بأن اللاعب انضم بصفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.