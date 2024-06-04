الأهلى يقرر تمديد عقدى مروان عطية وعبد القادر ونقلهما للفئة الأولى

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي قد استقرت على تمديد عقود الثنائي أحمد عبدالقادر ومروان عطيه مع تعديل عقودهم بعد الاداء الجيد الذي يقدموه مؤخرا.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الثنائي الذي ستنتهي عقودهم بنهايه الموسم المقبل سيتم رفعهم من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى ليصل راتب كل لاعب إلى ١٢ مليون جنيه في الموسم.

شبانة يكشف سبب توقف مفاوضات الأهلي مع زين الدين بلعيد

كشف الإعلامي محمد شبانة عن توقف مفاوضات النادي الأهلي مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة بسبب طلب اللاعب والنادي برفع قيمة الصفقة.

وقال شبانة أن إدارة الكرة بالأهلي كانت قد توصلت لاتفاق مع النادي لضم اللاعب مقابل ٧٥٠ ألف دولار وعدم استخدام الشرط الجزائي البالغ ٦٠٠ الف دولار احتراما للنادي الجزائري إلا أن فوجئ بطلب اتحاد العاصمة رفع قيمة الصفقة إلى مليون دولار.

وأكمل شبانه بأن اللاعب نفسه طلب رفع قيمة قده إلى ٧٠٠ الف دولار في الموسم بالرغم من الاتفاق معه على الحصول على ٥٠٠ الف دولار.

واتم شبانة باه وصول بعض العروض الأخرى للاعب هو ما جعله هو وناديه طلب زيادة المقابل المادي وهو ما رفضه الأهلي للتتجمد الصفقة مؤقتا.