تشكيل منتخب إيطاليا المتوقع أمام تركيا .. بيليجريني في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني لوتشيانو سباليتي على تشكيل منتخب إيطاليا الأساسي الذي سيدفع به في مباراة اليوم ضد تركيا والتي ستجمع بينهما في إطار ودي ضمن تحضيرات الأدزوري لبطولة يورو 2024.

يستعد منتخب إيطاليا لخوض مباراة ودية ضد تركيا مساء اليوم الثلاثاء الموافق 4-6-2024 في إطار تحضيرات الأزوري للمشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" والتي ستقام في ألمانيا الشهر الجاري.

تشكيل إيطاليا المتوقع أمام تركيا

حارس المرمى: دوناروما

الدفاع: دارميان - باستوني - بونجيورنو

الوسط : كامبياسو - جورجينو - باريلا - دي ماركو - راسبادوري

الهجوم: بيليجريني – ريتيجي

موعد مباراة إيطاليا وتركيا :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إيطاليا ضد تركيا في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 11:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة إيطاليا وتركيا :

ومن المقرر أن تذاع مباراة إيطاليا ضد تركيا عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.