مدة غياب فتوح عن الزمالك بعد إصابته مع منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، عن خروج أحمد فتوح من قائمة المنتخب الوطني؛ وذلك بعد إصابته في الكاحل.

وخضع أحمد فتوح لآشعة في الكاحل تحت إشراف محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، والتي كشفت عن إصابته في أربطة الكاحل وصعوبة لحاقه بمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

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ويلتقي منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم، والمقرر لهما يومي 6 و10 يونيو الجاري.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من مبارتين، فيما يأتي بوركينا فاسو وصيفًا بأربع نقاط.

ومن المقرر أن يغيب أحمد فتوح عن مباريات الزمالك فترة تتراوح ما بين أسبوعين لثلاثة أسابيع، حتى يتعافي من الإصابة التي لحقت به.

وتأكد غياب أحمد فتوح عن مباراة الزمالك القادمة أمام سيراميكا كيلوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري على ملعب استاد المقاولون العرب.