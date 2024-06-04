بيراميدز يزاحم الاهلي لخطف صفقته المنتظرة

دخل مسئولو نادي بيراميدز في مفاوضات مع البوركينابي محمد كوناتيه، لاعب نادي أخمات الروسي؛ وذلك تمهيدًا لضمه في الميركاتو الصيفي القادم.

وكان الروسي ديميتري سيليوك، وكيل أعمال محمد كوناتيه، قد كشف في تصريحات تليفزيونية أمس عن وجود مفاوضات من قبل النادي الاهلي لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي القادم.

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وأضاف: “كوناتيه يمتلك عروضًا من مصر وقطر وفرنسا، واللاعب سيحسم مصيره عقب فترة التوقف الدولي الجارية”.

وتابع: “كوناتيه لاعب حر الآن، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع فريق أخمات الروسي، واللاعب يحق له التوقيع لأي ناد خلال الفترة القادمة”.

وأكمل : “كوناتيه يتواجد حاليًا في مصر للمشاركة مع منتخب بلاده في مباراة مصر بتصفيات كأس العالم”.

واختتم: “يمكن للجميع مشاهدة محمد كوناتيه في مباراة مصر القادمة، والحكم عليه ومعرفة إمكانياته عن قرب”.

ويسعى النادي الاهلي لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بعدد من الصفقات المميزة، خاصة بعد الاستقرار على رحيل موديست في الميركاتو الصيفي.