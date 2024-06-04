بعد استبعاده من المنتخب.. الزمالك يكشف مدة غياب فتوح عن الملاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، تفاصيل إصابة أحمد فتوح لاعب الفريق، ومدة غيابه عن الملاعب.

وقرر حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، استبعاد أحمد فتوح من معسكر المنتخب الوطني بشكل رسمي بعد التأكد من إصابته.

ويستعد المنتخب الوطني، لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس العالم 2026.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "أحمد فتوح تعرض للإصابة خلال معسكر المنتخب، وخضع للأشعة تحت إشراف الطبيب، وأثبتت إصابته بجذع في أربطة الكاحل".

وأضاف المصدر: "أحمد فتوح سوف يغيب عن الملاعب لفترة تتخطى ثلاثة أسابيع، وسوف يخضع لبرنامج تأهيلي، من أجل تجهيزه للعودة مرة أخرى للملاعب".