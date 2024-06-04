“حلم الأهلاوية".. موعد حفل مشروع القرن والخطيب يدعو هؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يقيم النادي الأهلي اليوم الثلاثاء، حفلا كبيرا لتدشين المشروع الذي ينتظره الجماهير، استاد القلعة الحمراء "مشروع القرن" وتوقيع العقود بشكل رسمي.

ويقام الحفل، في النادي الأهلي فرع الشيخ زايد في التاسعة، بحضور عدد لفيف من كبار الدولة والرياضيين.

ووجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الدعوة، لعدد كبير من كبار الدولة والرياضيين، والنجوم القدامى للنادي الأهلي وعلى رأسهم حسن حمدي رئيس النادي السابق، وعدد من اللاعبين الحاليين.

ويعد إنشاء استاد جديد للنادي الأهلي، حلم لجماهير النادي الأحمر، بعدما تم البحث طويلا في الفترات الماضية عن تنفيذه.

وعلم موقع الخليج 365، أن هناك شركة ألمانية تعمل في مصر، بجانب شركة قابضة كبرى، لدولة عربية، يرأسها شخصية معروفة من ضمن الممولين للمشروع، ويتضمن استاد بسعة 40 ألف متفرج كمرحلة أولى بجانب ملاعب فرعية، ومول تجاري، ومستشفى طب رياضي، ومتحف ومجمع تعليمي به مدارس وجامعة خاصة.