بعد تصريحات وكيله.. كيف يُسجل "كوناتي" صفقة الأهلي المحتملة؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يبحث مسؤولو النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية التعاقد مع مهاجم لتعزيز الصفوف للموسم المقبل، بحسب تصريحات مصدر لمصراوي في وقت سابق.

الروسي دميتري سيليوك وكيل المهاجم البوركيني محمد كوناتي، قال في تصريحات مصوّرة لبرنامج "الكورة مع فايق" في وقت سابق:"اللاعب أصبح حرًا ولكن لم يتخذ أي قرار رسمي بخصوص خطوته المقبلة لديه عروضًا أوروبية وقطرية وسعودية بجانب المصرية ولكن إذا قرر الانضمام لفريق بالدوري المصري سيكون الأهلي".

المهاجم صاحب الـ 26 عامًا سيكون متواجدًا مع منتخب بلاده الذي سيواجه المنتخب المصري الوطني عند العاشرة من مساء يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويمتاز المهاجم البوركيني الدولي بالرأسيات والتسديد من خارج منطقة الجزاء وهو ما يمكن ملاحظته عبر مقاطع الفيديو التالية:



اقرأ أيضًا:

"مكنتش متوقع".. سيد عبد الحفيظ يتحدث عن رحيله من الأهلي

“حلم الأهلاوية".. موعد حفل مشروع القرن والخطيب يدعو هؤلاء