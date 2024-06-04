"نعم تم منعه".. شوبير يكشف ما فعله كولر مع أفشة ويفجر مفاجأة بشأن رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل أزمة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، مع المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، في التدريبات أمس، بعد تصريحات اللاعب في أحد البرامج.

قال أحمد شوبير برنامجه الإذاعي: "بعض من جماهير الأهلي زعلوا مني بسبب الحديث عن أزمة أفشة، مع أني بتكلم بكل احترام سواء عن أفشة أو غيره، لأنه أعطى الكثير للنادي الأهلي بكل أمانة، وله دور مؤثر".

أضاف: "تصريحات أفشة الأخيرة كانت غير موفقة للغاية، ودي بتحصل معانا كلنا، ولكن بيحصل نوع من أنواع التوضيح أو الاعتذار، وده لازم يحصل".

أوضح: "حصل أزمة بعد تصريحات أفشة، لأن كولر له طبيعة خاصة وعنده صرامة كبيرة، ومبيهزرش في الحاجات دي، ومن قواعده الخروج عن النص ممنوع ومش هيمشي معاه".

أكمل: "تم منع أفشة من خوض التدريب أمس، وده خبر صحيح، وبلوم على اللي هاجموا إللي قال الخبر، بقوله هو انت زعلان ليه؟، ده شغله ولازم يعمله ومش مطالب أنه يكتم على الخبر، ده انت غريب أوي، بدل ما تلوموا اللي جاب الخبر، روحوا لوموا اللاعب".

وأتم تصريحاته: "افشة جاهد بشدة عشان يطلع الحلقة دي، وأنا بقول كلام أكيد، وفيه أزمة وكولر زعلان جدا، ولابد من اعتذار اللاعب، وده أكيد هيحصل، لكن مش هتوصل للعرض للبيع، إلا لو حصل مفاجأة بقى، لكن اللاعب هيعاني في الفترة المقبلة، بسبب حديثه عن زملائه بهذا الشكل".

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