النني يكشف سبب رفضه نزول الملعب بعد مباراة إيفرتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث نجم المنتخب الوطني محمد النني عن سبب رفضه النزول إلى أرضية الملعب عقب مباراة أرسنال ونظيره إيفرتون.

وفاز أرسنال بثنائية مقابل هدف على نظيره إيفرتون خلال المباراة التي استضافها في مايو الماضية بختام منافسات موسم 2023/2024 بالدوري الإنجليزي.

وقال النني في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لنادي أرسنال اليوم الثلاثاء:"لقد كان وجودي هنا لفترة طويلة يعني الكثير بالنسبة لي، لقد كانت أفضل ثماني سنوات في حياتي. أحب هذا النادي كثيرًا، وأحب الجماهير، وأحب كل شيء يتعلق بأرسنال وهو ما حطم قلبي ولهذا السبب رفضت النزول إلى الملعب لأنني كنت مليئًا بالعاطفة لكن هذه هي الحياة، لقد انتهى وقتي هنا وأنا فخور جدًا بما فعلته لهذا النادي".

وتابع لاعب الوسط الدولي:"أنا أحب هؤلاء المشجعين وقدمت كل ما أملك وأُقدر كل ما فعلوه من أجلي، في اللحظات الجيدة والسيئة، وسيظلون دائمًا في قلبي إلى الأبد، لقد لعبت مع أرتيتا لمدة ستة أشهر قبل أن يعتزل ويصبح مدربًا.. لقد استمتعت باللعب معه وهو يدربني لأنني تعلمت منه الكثير وأُقدر كل ما فعله من أجلي ومن أجل هذا النادي عندما كان يلعب كان ذكيًاً، وكان لديه الكثير من المدربين الجيدين الذين عمل معهم ويمكنك أن ترى قيادته وأنه يمكن أن يكون مميزًا".

وأتم صاحب الـ 31 عامًا تصريحاته بقوله"لم يسبق لي أن رأيت مجموعة من اللاعبين بهذه الطريقة، الجميع يدعم بعضه البعض ويحبون بعضهم البعض، ويعملون كعائلة سأفتقدهم، لقد كانوا أصدقائي لفترة طويلة وسنكون أصدقاء إلى الأبد سأدعمهم الآن أمام التلفاز وأحيانًا سأحضر إلى الملعب لمشاهدتهم متأكد من أنهم سيحظون بعام رائع العام المقبل أيضًا لأنهم يستحقون ذلك".

وكان النني قد انضم لصفوف أرسنال في موسم 15/16 قادمًا من بازل السويسري قبل أن يخرج على سبيل الإعارة في موسم 2019/20 لصفوف بشكتاش التركي.

وشارك اللاعب بقميص أرسنال في 161 مباراة؛ حيث سجل 6 أهداف وصنع 10 لزملائه.

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