"أنا أكثر واحد دافعت عن الأهلي".. ميدو يفجر مفاجأة عمّا يفعله الزملكاوية في فريقهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد أحمد حسام ميدو، أنه يقوم بدوره إعلاميا تجاه النادي الأهلي على أكمل وجه، وقام بالدفاع عنه في كثير من الأحيان، ولا يجامل أي شخص على حساب نادي الزمالك أيضا، مؤكدا أن هناك زملكاوية يعملون على هدم فريقهم.

قال ميدو، خلال تصريحات عبر قناة الشمس:"أنا أكثر إعلامي دافعت عن النادي الأهلي في أزمته بمباراة الوداد المغربي وهاجمت فوزي لقجع والاتحاد المغربي بسبب المارد الأحمر".

أضاف: "هناك أشخاص يحاولون تحجيمك وتصنيفك، ولكني لا أنظر لذلك أنا أقوم بدوري المهني تجاه أي نادي".

وأوضح: "أنا مخلص جدا لنادي الزمالك الذي تربيت فيه، وتعلمت منه أسس كرة القدم ومعنى الرياضة الحقيقي، ولا أستطيع أنا أجامل أحد على حساب الزمالك، مهما يحاول البعض اتهامي".

وأتم تصريحاته: "الزمالك يستطيع أن يبني فريق يحصل على بطولات لمدة سبع سنوات متواصلة، ولكن في كل فترة يتم هدمه عن عمد، وبفعل فاعل من الزملكاوية أنفسهم".

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