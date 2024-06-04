الزمالك يخوض أولى ودياته خلال فترة التوقف اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يخوض الفريق الأول لنادي الزمالك، مباراة ودية على ملعب النادي اليوم الثلاثاء، في أولى التجارب خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويسعى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، لاستغلال فترة التوقف الحالية، نظرا لإقامة مباريات تصفيات كأس العالم 2026، وخوض المنتخب الوطني مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره النصر، أحد فرق القسم الثاني، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي بميت عقبة، في التجربة الودية الأولى، على أن يخوض مباراة ودية أخرى يوم الجمعة المقبلة أمام البنك الأهلي.

ومن المنتظر أن يقوم البرتغالي جوزيه، بتجربة عدد من اللاعبين خلال مباراة اليوم، وأيضا مشاركة بعض الناشئين للوقوف على مستواهم، تمهيدا للاستفادة بأحدهم في الفترة المقبلة.

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