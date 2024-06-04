شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كولر غاضب من أفشة والأهلى لن يعرض اللاعب للبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، كواليس أزمة محمد مجدى أفشة صانع ألعاب النادى الأهلى، بعد التصريحات الأخيرة التى صرح بها اللاعب حول زملائه بالفريق.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: هناك أزمة بين الأهلي وأفشة وتنتهي باعتذار وغرامة مالية واللاعب سيعود للتدريب ولن تصل إلى نية البيع، لكن كولر يشعر بالغضب جداً، لأنه شعر أن هناك كلام من أفشة على زملائه، ولا يحب أن تكون هذه العلاقة بين اللاعبين.

وأضاف: تصريحات أفشة لم تكن موفقة واللاعب سيعاني لفترة من عواقب تلك التصريحات.

وأكد محمد مجدى أفشة لاعب وسط النادى الأهلى، أنه تحت أمر المدرب فى أى قرار.. وأن دورى أبطال أفريقيا البطولة الرابعة له مع الأهلى والـ15 فى مسيرته مع النادى بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء السبت، باستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد مجدى أفشة فى لقاء مع قناة أون تايم سبورتس: "طول ما أنا فى النادى الأهلى لازم أستغل ده وأحقق بطولات؛ لأن التواجد فى الأهلى نعمة لازم تستغلها وتعمل تاريخ مع النادى".

وأضاف أفشة: "أنا مركّز جدا فى المباراة حتى لو قاعد على الدكة، فبكون مركز جدا على كل التفاصيل وبيكون اللاعيبة تعبت فبنزل أنفذ كلام المدرب".