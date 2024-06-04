شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه الداخلية وإنبى استعداداً للمقاولون العرب بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإدارى لنادى طلائع الجيش مع نظرائهم فى ناديى الداخلية وإنبى على خوض مباراتين وديتين خلال فترة توقف الدورى، ومن المقرر أن يواجه الطلائع نظيره الداخلية غداً الأربعاء على استاد جهاز الرياضة، فيما يلاقى إنبى يوم 10 يونيو الجارى على استاد بتروسبورت.

وفى وقت سابق كشف مصدر بنادى طلائع الجيش حقيقة أحقية النادى فى الحصول على 1.5 مليون جنيه من نادى الزمالك ضمن صفقة محمد شحاتة بعد تتويج الفريق الأبيض ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "عقد محمد شحاتة مع الزمالك يتيح للطلائع الحصول على مبلغ 1.5 مليون جنيه حال تتويج الفريق الأبيض بالكونفدرالية لكن الموسم المقبل وليس الموسم الحالى".

شحاتة انضم إلى الزمالك فى الميركاتو الشتوى الماضى قادما من طلائع الجيش على سبيل الإعارة، ويتضمن عقده بند شراء يتجه النادى الأبيض لتفعيله بعد انتهاء الموسم الحالى.

وتأهل طلائع الجيش إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على بورفؤاد بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الـ32.

سجل هدف فريق طلائع الجيش الوحيد جودوين شيكا فى الدقيقة 43 من عمر المباراة التى جمعتهما على استاد جهاز الرياضة.

ويستعد الطلائع لمواجهة المقاولون العرب فى السابعة مساء الأحد 16 يونيو الجارى على استاد المقاولون ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى.

وتوج الطلائع مع عبد الحميد بسيونى بكأس السوبر المصرى على حساب الأهلى لأول مرة فى تاريخه كما يستعد الطلائع لخوض نهائي كأس الرابطة المصرية 2024 أمام منافسه سيراميكا فى لقاء لم يتحدد موعده بعد.

نجح سيراميكا في الفوز على نادي الاتحاد السكندري، بهدف دون رد في نصف النهائي، أما طلائع الجيش فتمكن من التأهل عقب الفوز على نادي المصري البورسعيدي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

ويحتل الطلائع المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 23 مباراة، حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفا.

وافتتح الطلائع مشواره بالدورى بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق ثم فاز على بلدية المحلة بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من سموحة بهدف دون رد ثم فاز على زد اف سى ثم تعادل مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز ثم فاز على البنك الاهلى بهدف دون رد ثم فاز على انبى بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع مودرن فيوتشر ثم خسر من المصري بهدفين دون رد ثم خسر من سيراميكا بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق ثم تعادل مع الجونة سلبياً وأخيراً فاز على بلدية المحلة بهدف دون رد.