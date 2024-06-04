شكرا لقرائتكم خبر عن حوار جانبى بين محمد صلاح وناصر ماهر على هامش تدريبات الفراعنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم المصري محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع إكس، من خلال مشاركته في تدريبات الفراعنة بمعسكر الاعداد لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وأبرزت الصور حديثاً جانبياً بين محمد صلاح، وناصر ماهر لاعب الزمالك والمنتخب الوطني.



محمد صلاح وناصر ماهر



محمد صلاح

ويواصل منتخب مصر استعداداته لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما 6 و10 يونيو الجارى، فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو فى العاشرة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية بتصفيات المونديال، على حساب كل من جيبوتى فى القاهرة بسداسية نظيفة، قبل الفوز على سيراليون بهدفين دون رد بالجولة الثانية والتى أقيمت خارج الديار.

ويقع منتخبا مصر وبوركينا فاسو ضمن منافسات المجموعة الأولى فى تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، برفقة منتخب مصر وجيبوتى وسيراليون.