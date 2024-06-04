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4 لاعبين محليين مرشحين لتدعيم الأهلى فى الصيف

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القاهرة - سامية سيد - دخل أكثر من لاعب محلي دائرة اهتمامات مسئولي النادي الأهلي من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما تألقوا في الموسم الحالي رفقة أنديتهم في مسابقة .
وبدأ مسئولو النادي الأهلي في التحضير لملف الصفقات الصيفية من الآن من أجل تلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر مبكرا، والتعاقد مع أبرز الأسماء البارزة في السوق المصرية، ولعل أبرز هؤلاء اللاعبين:

مصطفى العش

مصطفى العش مدافع زد والذي يقدم مستويات طيبة مع فريقه منذ بداية الموسم الحالي.

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محمد إسماعيل

مدافع زد أيضا ويظهر بمستويات طيبة على الصعيد المحلي ولفت إليه أنظار عدة أندية.

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أسامة فيصل

دخل أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي دائرة اهتمامات الأهلي لتدعيم هجومه في الموسم الجديد.

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أحمد أمين قفة

دخل قفة ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم هجوم الأهلي في الصيف المقبل في ظل الحاجة لتدعيم رأس الحربة بلاعب محلي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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