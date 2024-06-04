شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر الأفضل في شهر مايو بعد تتويجها ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، عن اختيار نوران جوهر، والبيروفي دييجو إلياس، كأفضل ثنائي في الشهر الماضي، وذلك عقب تتويجهما ببطولة العالم.



دييجو



نوران جوهر

توجت نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش ببطولة العالم للاسكواش التي أقيمت فى متحف الحضارة بمصر خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وفازت نوران جوهر على مواطنتها نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا بنتيجة 3-1.

بينما توج البيروفي دييجو إلياس ببطولة العالم للاسكواش، عقب الفوز على مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-5, 12-10.

من ناحية أخرى، تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات دور الـ16 ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها برمنجهام خلال الفترة بين 2 إلى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 195 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.