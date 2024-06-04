نيمار يحسم مستقبله مع الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - حسم النجم البرازيلي نيمار مستقبله مع الهلال السعودي في الفترة المقبلة بعد ارتباطه بالرحيل وخوض تجربة جديدة.

ويرتدي نيمار قميص الهلال منذ الصيف الماضي ولكنه تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع انطلاق الموسم أبعدته عن المشاركة حتى نهاية الموسم الحالي.

ويتبقى في عقد نيمار مع الهلال موسم واحد لتخرج أنباء عن احتمالية رحيله في الميركاتو الحالي إلى نادي سانتوس البرازيلي.

وأدلى نيمار بتصريحات لشبكة “ESPN” حول إمكانية الرحيل عن الهلال والعودة إلى سانتوس " لا توجد فرصة. هذا هراء، لدي عام آخر في عقدي مع الهلال”.

وأضاف “أنا أشجع سانتوس، وآمل أن أعود يوماً ما ولكن تركيزي الكامل منصب الآن مع الهلال وآمل أن أحظى بموسم رائع بعد الإصابة”.