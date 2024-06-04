الهلال السعودي يحسم مصير الأجانب

ياسر رشاد - القاهرة - حدد مسئولو نادي الهلال السعودي مصير لاعبيه الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتتجه إدارة الهلال لعدم إجراء تغييرات كبيرة على مستوى اللاعبين الأجانب بجانب إعادة قيد البرازيلي نيمار دا سيلفا، مؤكدة أن النادي تلقى عدة عروض مؤخرا بخصوص ضم ميشيل ديلجادو وفقا لما ذكرته صحيفة الجزيرة السعودية.

ويتجه الهلال للاستغناء عن مجموعة من لاعبيه الشباب حال إصرار اتحاد الكرة على تقليص اللاعبين المحليين إلى 15 سعوديا بداية من الموسم المقبل.

ويستأنف الهلال تدريباته الجماعية في شهر يوليو المقبل بعد انتهاء الراحة السلبية وفي منتصف الشهر ذاته سوف ينطلق معسكر الأزرق، بالنمسا استعدادا للموسم القادم، حيث أبلغ مسؤولي النادي جميع اللاعبين ببرنامج الإعداد للموسم المقبل، في ظل عدم الاستقرار بعد على قائمة الراحلين هذا الصيف.