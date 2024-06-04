بعثة منتخب بوركينا فاسو تطير إلى القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو يوم الخميس المقبل في العاشرة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في تصفيات كأس العالم، والتي تجمع بينهما في الجولة الثالثة.

وأختتم بوركينا فاسو معسكره في المغرب استعدادا لمباراة منتخب مصر، أمس الإثنين ويستعد للسفر اليوم الثلاثاء إلى القاهرة.

ومن المقرر أن تصل بعثة بوركينا فاسو مساء اليوم الثلاثاء قبل يومين من مباراتهم أمام منتخب مصر المقرر لها يوم الخميس.

وكان منتخب مصر أعلن إصابة أحمد فتوح ليخرج من المعسكر بعدما تعرض للإصابة في المران، ليصبح مستبعد من مباراتي بوركينا فاسو، وغينيا الإستوائية.

وأستدعى المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، عمر كمال عبدالواحد لتعويض غياب أحمد فتوح استعدادا لمباراة بوركينا فاسو وغينيا والإستوائية، حيث يلتقي مع الأول يوم 6 يونيو الجاري، والثاني يوم 10 من الشهر نفسه.

